قبل موقعة الغرافة .. ” السومة ” متعطش لهز الشباك

نواف السالم(صدى):

أعرب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، عن سعادته بالعودة إلى صفوف الأهلي بعد فترة انقطاعة بسبب الإصابة.

وأشار ” السومة ” قبل موقعة نادي الغرافة القطري في إطار المواجهة الأسيوية الثالثة، إلى أنه اشتاق إلى هز شباك المنافسين.

وعن صدارة هدافي دوري المحترفينقال ” السومة ” في تصريحات تلفزيونية: ” لم أفكر بصدارة الهدافين بسبب طول مدة غيابي للإصابة وبعد عودتي للعب، وجدت أن الفرق هدف واحد فقط والفرصة متاحة “.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأسيوية بـ 6 نقاط مقابل 3 نقاط للغرافة، والجزيرة الإماراتي، بينما يتذيل تراكتور سازي الإيراني المجموعة دون نقاط من مباراتين.