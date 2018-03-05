” العمل ” تنفذ 14213 جولة تفتيشية على قطاع الذهب

عادل الحربي(صدى):

نفذت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 14213 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، لمتابعة قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 96.5% من المنشآت، في حين تم ضبط 535 مخالفة على مستوى المملكة، منها 66.5% مخالفات توطين، بينما بلغت نسبة المخالفات الأخرى 33.5% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وفي هذا الصدد دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يأتي قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، في إطار تفعيل برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.

يذكر أن برنامج ” التوطين بالمناطق ” يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.