” أمانة المدينة ” تناقش مشروع إنشاء مجمع المعالجة الحرارية للنفايات

نايف السالم(صدى):

تناقش أمانة منطقة المدينة المنورة دراسة الجدوى لمشروع إنشاء مجمع المعالجة الحرارية للنفايات، مع شركة بوكسان انجنيرنيغ الكورية.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم مناقشة المشروع تمهيدًا لإجازته من الجهات المختصة، لافته إلى انه يتمثل في استخدام الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطة تحويل النفايات إلى طاقة في تزويد مجمع المعالجة الحرارية للنفايات بالطاقة اللازمة والفائض منها سيتم تزويده للشبكة الوطنية من خلال اتفاقية شراء الطاقة.

وأشارت إلى أن الشركات العاملة في المشروع تضم إضافة إلى شركة بوكسان انجنيرنيغ، مجموعة من الشركات الكورية وهي ” شركة بوسكو إي آند سي، شركة ديلويت، شركة فورسيبيل، وشركة دونغ ميونغ الهندسية “.

كما أكدت أن الشركات قدمت برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتأسيس مجمع المعالجة الحرارية للنفايات الذي يعد حلًا تقنيًا متكاملًا للتحديات البيئية الحالية بمنطقة المدينة المنورة والذي يعتبر مبادرة ” للطاقة الخضراء “.