إزالة عظم في القناة الشوكية لمسنة بمستشفى حفر الباطن المركزي

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي في إجراء عملية في القناة الشوكية لمسنة في العقد السابع من العمر، حيث كانت تعاني من آلام شديدة في الظهر وظلت حبيسة الكرسي المتحرك طوال 15 عاماً.

وبعد مراجعتها للعيادات الخارجية في المستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود تجمع عظمي في القناة الشوكية تسبب في انسدادها بنسبة 80% مما أعاق الاتصال العصبي للأطراف السفلية وعمل اختلال للوظائف الإخراجية للمريضة، وهي من الحالات النادرة الحدوث.

وبناءً عليه تم تحضير المريضة للعملية بعد التأكد من أهليتها لذلك، وأثناء العملية تم توسيع القناة الشوكية وإزالة العظم المترسب فيها، وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – بعد أن أستمرت لأكثر من ساعتين ونصف.

وبعد عشرة أيام استطاعت المريضة الوقوف بشكل كامل ومعتدل رغم القصور الشديد في وظائف عضلات الرجلين بسبب الجلوس الطويل على الكرسي المتحرك، وتخضع الآن للعلاج التأهيلي لتحفيز عضلات الرجلين المترهلة، ومن المتوقع أن تعود الحركة للمريضة خلال ثلاث أشهر كحد أقصى.