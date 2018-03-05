فالفيردي عن إصابة إنييستا: لايمكن الاستغناء عنه

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من الفوز على أتلتيكو في مباراة هامة بهدف نظيف، إلا أن البرسا تلقى ضربة على جانب أخر بإصابة لاعبه أندريس إنييستا، خلال المباراة المقامة في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني

وقال إرنستو فالفيردي مدرب البرسا تعليقا على إصابة إنييستا: ” فقدنا لاعباً فرید من نوعه، لا یمكن الاستغناء عنه، ومن الصعب العثور على بدیل له، لأنه لا یوجد مثیل له في العالم، دعونا نأمل أن لا تكون الإصابة خطیرة “.

وتابع: ” سوف ننتظر ونرى مدى خطورة الإصابة، بدا وكأنھا إصابة بتمزق في العضلات، لكنه كان قادراً على الاستمرار، إنه ينظم نفسه جیداً، ويعرف كیفیة السیطرة علیھا، كان يلعب مباراة لا تصدق”.

وكانت الفحوصات الطبية الأولية أكدت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسین الفخذیة من ساقه الیمنى، واحتمالیة غیابه عن الملاعب لمدة 3 إلى 4 أسابیع تقریباً.