وزيران مغربيان يخالفان التعليمات في لقاء رسمي

مليكة فؤاد(صدى):

ذكرت مصادر مغربية، أن وزيرين في الحكومة الحالية خالفا التعليمات، وتحدثا باللغة الفرنسية، في لقاء ندرج في سلسلة موائد مستديرة ووششات للتجاري حول التربية والصحة .

وتحدث الوزيرات بالفرنسية خلال لقاء عقد منذ أيام بالدار البيضاء، ولم يجدا حرجاً من الحديث بهذه اللغة، رغم حيث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على الحديث بالعربية في الأنشطة التي يحضروها بصفاتهم الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرين هما: سعيد أمزازي وزير التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار.