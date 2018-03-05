بالصور.. إزالة أحواش مخالفة في مخططات العمرة بمكة

حسين العلي (صدى):

أزالت لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعيه بمكه المكرمه صباح أمس مساحات كبيرة من التعديات العشوائية في عدد من مخططات العمره شمال مكة المكرمة ، وبواسطة فرقها الميدانيه المسانده في أعمال الإزالة التي طالت عددا من الأحوشة والاراضي العشوائية.

وبحسب رئيس بلدية العمرة الفرعيه المهندس خالد بن عبدالله سندي ، فإن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية ، وأشار الى أن البلدية لن تتوانى عن القيام بواجبها وإزالة هذه المخالفات أولا بأول وتطبيق العقوبات على المخالفين .

وقال إن البلدية شكلت فريقاً بمتابعة مدير الادارة الفنية المهندس نايف الحداد ، ورئيس قسم مراقبة البناء المهندس معتصم بازرعه ، وعدد من المراقبين ، وبالتعاون مع شعبه الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمشاركة عدة جهات ، وتم إعداد خطة أمنية ، وإزاله التعديات في عدة مواقع داخل نطاق بلديه العمره الفرعيه وهي عباره عن مجموعة احوشه تتجاوز مساحتها الاجمالية (4500) متر مربع ، ومبنيه من الطوب الاسمنتي وبداخلها غرف شعبيه ، وعددها (9) أحواش في مواقع متفرقة ، بحي الغزاله خلف مستشفى حراء وحي البحيرات وحي الزهور ، وتمت إزالتها إزالة كلية .

وأكد سندي بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.