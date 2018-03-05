5 نصائح للتغلب على الحموضة وقت الحمل

متابعات(صدى):

تعد الحموضة وحرقة المعدة من المشاكل الشائعة خلال رحالة الـ 9 أشهر بالحمل؛ نتيجة تمدد الرحم والضغط الذي تتعرض له المعدة.

وأوضح متخصصون أن هناك إجراءات تخفّف من مشكلة الحموضة وتساعد على الوقاية منها، وتتمثل هذه الإجراءات والنصائح في: تجنبي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وقبل الذهاب إلى الفراش، حيث يُنصح بالتوقف عن الأكل قبل 3 ساعات من النوم.

ونصح المتخصصون: ” ارفعي رأس السرير بضع سنتيمترات لأعلى، سيساعد ذلك على تفادي ارتجاع حمض المعدة لأعلى. ” ، مضيفين: ” ابتعدي عن الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في نوبات من الحموضة وحرقة المعدة، وخاصة الشاي والقهوة. ”

وأشاروا إلى: ” لا ينبغي للحامل تناول مضادات الحموضة دون مراجعة الطبيب، لأنها تؤثر سلبًا على وظائف المعدة والأمعاء. ” ، متابعين: ” تناولي وجبات صغيرة أو متوسطة الحجم، وتجنّبي الوجبات الكبيرة والغنية بالدهون. ”