ضابط ينعش رضيعا تخلت عنه والدته في البرد القارس

برازيليا(صدى):

تمكن شرطي برازيلي من إحياء طفل رضيع تخلت عنه والدته في الأدغال وبقي نحو 30 ساعة في البرد القارس.

وكان قد وجد الشرطي الطفل الرضيع تحت شجرة لم يقطع حبله السري، وأصيب بكدمات في جسده ناجمة عن عض الحشرات والحيوانات.

وقالت الشرطة البرازيلية في تصريحات إعلامية ، أن الشرطي تمكن من إنقاذ الطفل بإنعاش وتدليك قلبه، وبمجرد أن حاول عدة مرات استعاد الطفل حياته وبدأ في البكاء، ثم قام بتغطيته بقطعة قماش نظيفة ونقله إلى غرفة الطوارئ ، ولحسن الحظ، نجا المولود الجديد من معاناته .

وعلمت الشرطة أن والدة الطفل مراهقة تبلغ من العمر 15 عاما، وزعمت أنها لم تكن على علم بحملها.