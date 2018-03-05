أبرز نقاط الاتفاق بين مصر والمملكة حول الاستثمار في أراضي ” نيوم “

نايف السالم(صدى):

شهد اليوم الأول من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى جمهورية مصر العربية، توقيع عدداً من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها الاتفاق على مشروع استثماري لتطوير مناطق مصرية في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم.

وتتضمن الاتفاق، إنشاء صندوق مشترك بين مصر والمملكة بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع نيوم.

كما شملت الاتفاقيات، اتفاقية بيئية مشتركة تكون جزء من إستراتيجية المملكة قبل البدء في مشاريع البحر الأحمر، حيث تعتزم المملكة إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في مشروع نيوم بالبحر الأحمر ما بين مدن ومشاريع سياحية.

و تعتزم المملكة، إنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر، و 4 مدن صغيرة ضمن مشروع البحر الأحمر الذي أعلنت عنه الرياض مؤخراً، كما تقرر إنشاء 15 واجهة بحرية ومئات المنتجعات.

وسيتم التركيز في مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة وستعمل مصر على إنشاء نقاط جذب جديدة، في الوقت الذي ستتعمل مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية.

وستكون المسافة في النقاط الجاذبة في البحر الأحمر لن تزيد عن 3 ساعات، وذلك بهدف جذب سوق إبحار اليخوت وإنشاء المارينا المتخصصة في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر.