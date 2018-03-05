تحويلات الأجانب تنخفض إلى 10.4 مليار ريال بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، في بيان صدر عنها، عن انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر يناير الماضي، وذلك بنسبة 18 % لتبلغ 10.39 مليار ريال، مقارنة بـ12.7 مليار ريال في نفس الفترة من 2017م.

وانخفضت تحويلات الأجانب خلال يناير الماضي، بنسبة 26 % مقارنة بشهر ديسمبر 2017م، وذلك بما يعادل 3.65 مليار ريال.

كما أشار التقرير الذي صدر عن المؤسسة، إلى تحويلات الأجانب خلال العام الماضي، والتي قدرت بـ141 مليار ريال، لافتًا إلى أنها قدرت في فبراير الماضي بـ10.7 مليار ريال، وفي مارس 12.7 مليار، وفي أبريل 11.4 مليار ريال، وفي مايو 13 مليار ريال.

جدير بالذكر، أنه يعمل في المملكة حاليًّا، قرابة 11 مليون وافد من أكثر من 100 دولة.