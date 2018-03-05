إقرار نظام ” العمل المرن والحر ” .. قريبا

نايف السالم(صدى):

أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، أن نظام العمل المرن والعمل الحر، سيتم إقراره قريبًا، مشيرًا إلى أنه في مراحله النهائية.

وقال ” الغفيص ” ، خلال مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية، خلال العشر سنوات القادمة، الذي عقد أمس، أن النظام الجديد سيفتح مجالات عديدة، وفق تشريع خاص يعمل عليه حاليًا، ما سيعطي فرصة للشباب بالعمل في المهن والتخصصات الصحية.

ويجدر الإشارة، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، التي تم إلغاؤها مؤخرًا، قد طرحت في مايو الماضي مسودة ” تنظيم العمل المرن ” ، والتي تعطي العامل المواطن وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة ” أقل وحدة للأجور ” .

ويُذكر أن التنظيم المقترح للعمل المرن، لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام.