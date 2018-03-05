بالفيديو.. هيفاء وهبي تتسبب في إحراج ماجد المهندس

أماني الغامدي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم يرصد تعرض النجم ماجد المهندس لموقف مٌحرج خلال تواجده بجوار الفنانة هيفاء وهب يوهي تؤدي وصلة رقص .

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي تقدم خلاله وصلة رقص من إحدي الحفلات الخاصة بحضور ماجد المهندس الذي حرص على عدم مشاركتها الرقص ولكنه اضطر أن يشاركها بعد أن دعاه أحد الأشخاص على المسرح وهو ما تسبب في إحراجه.