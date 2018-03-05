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” بتكوين ” تسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين

” بتكوين ” تسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين
عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” أعلى مستوياتها في حوالي أسبوعين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما انخفضت أدنى 11 ألف في نهاية تداولات الجمعة الماضية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.60% إلى 11546 دولارًا في تمام الساعة الـ09:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 11599 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.35% إلى 868 دولارًا، وارتفعت ” الريبل ” بنسبة 0.45% إلى 1.01 دولار، بينما تراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.85% إلى 1278 دولار.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية قيمة 470 مليار دولار، تستحوذ ” بتكوين ” على 41.5% منها.


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