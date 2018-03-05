تفاصيل قضايا الفتاتين الهاربتين بدار ضيافة جدة

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، تفاصيل قضايا الفتاتين الهاربتين من دار الضيافة بجدة، لافتًا إلى أن الفتاة الأولى عمرها 16 عامًا وعليها قضايا أخلاقية تستوجب العقوبة النظامية، والفتاة الثانية عمرها 14 عامًا وعليها هروب وتغيب، وكلتاهما من جدة.

وأشار أبا الخيل إلى إن عدد نزيلات دار الضيافة الآن 26 حالة بالإضافة إلى طفلتين، مضيفًا أنه تم تزويج 25 حالة خلال الـ 18 شهرًا الماضية، إلى جانب إعادة 23 حالة لذويهن خلال ذات الفترة، كما تم تنفيذ برنامج عن تأهيل الفتيات للحياة الزوجية، كيف تبدئين حياتك صح، مهارات الحياة الزوجية، و14 حزمة برامج أخرى من أبرزها الدينية والتوعوية والترفيهية والصحية والتطويرية، وبرامج الاحتفال بالأعياد والنجاح واليوم الوطني، والأشغال اليدوية وتعليم الطهي.

وفي سياق متصل، باشرت لجنة مختصة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التحقيق ميدانيًا في ملابسات هروب فتاتين من دار الضيافة بجدة يوم الجمعة الماضي، كما أوضح مصدر مطلع أن اللجنة التقت صباح أمس، مسؤولات الدار واسمتعت لأقوالهن.

وباشر فريق أمني من شرطة النزلتين استجواب حراس الأمن والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة التي وثقت لحظة خروج الفتيات من مقرهن إلى البوابة الرئيسة، كما شهدت دار الضيافة هروب 4 فتيات في حادثة مشابهة قبل حوالى 3 سنوات.