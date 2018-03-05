العمل: التقديم على معاش الضمان أصبح إلكترونيا

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التقديم على معاش الضمان أصبح إلكترونيًّا، على أن يتم الصرف المستفيد في حال قبول الطلب.

وذكرت الوزارة أن المواطنة المتزوجة، من أجنبي غير مشمولة، بمعاش الضمان والمساعدة المقطوعة، التي تصل لـ 30 ألف ريال، حسب وضع الأسرة وعدد أفرادها، مشيرة إلى أن التقديم على المساعدة المقطوعة، يتم من خلال مكاتب الضمان، كما أن تحديث البيانات بالنسبة لمستفيدي الضمان يشمل المعلومات الشخصية والبنكية فقط.

ويجدر الإشارة، إلى أن الوزارة حددت 15 يومًا؛ للرد على الاعتراض على إيقاف إعانة المعاقين، موضحة أن شروط سداد رسوم القياس، عن المستفيد تشمل أن يكون المتقدم، من أسرة ضمانية، وأن يتراوح عمره بين 16 26 عامًا، وأن يكون في المرحلة الثانية والثالثة في الثانوية، وأن يكون نوع الاختبار المتقدم عليه اسمه ” اختبار التحصيل العلمي ” .

يُذكر أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، نحو 900 ألف، فيما بلغ المصروف لمستفيدي المساعدة المقطوعة، الشهر الماضي 500 مليون ريال، كما يتم تقديم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال 27 مركزًا للتأهيل الشامل.