بقيمة 10 مليار دولار.. إنشاء صندوق مصري سعودي في ” نيوم “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت السلطات المصرية، أنه تقرر إنشاء صندوق مشترك بين مصر والمملكة السعودية، بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع نيوم.

وكان مسؤول بالمملكة، قد صرَّح بأن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء، لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية، وهي جزءاً من الصندوق.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى القاهرة والتي بدأت أمس الأحد.

وتوقع مسؤولون، أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.