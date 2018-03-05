الهلال يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة الريان

نواف السالم(صدى):

بعد أيام من تنفس الهلال الصعداء بعودة مهاجمة السوري عمر خربين من الإصابة وعودة الدوليين، لم تستمر فرحة الهلاليون كثيرًا، حيث تعرض اللاعب عبد الله عطيف إلى تمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

وقالت مصادر إن الإصابة سيترتب عليها تغيب اللاعب لإسبوعين مما يعني عدم قدرته على اللحاق بمباراة الريان القطري، ومباراتي القادسية والاتفاق.

وعلى جانب أخر سيشارك الحارس محمد الواكد في لقاء الريان على ملعب الجامعة بالرياض، بدلا من الحبسي لإيقافه، وإصابة المعيوف.

ويبحث الزعيم في مباراة الغد عن الفوز الأول له في المواجهات الأسيوية، حيث تعادل في المواجهة الأولى، وتلقى الهزيمة في المواجهة الثانية.