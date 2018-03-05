مواطن يدخل في نوبة بكاء بسبب ابنته ويطالب بسجنها مدى الحياة
هدد مواطن بقتل ابنته في حال خروجها من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها رافضاً استلامها، مطالباً القاضي بالإبقاء عليها في السجن مدى الحياة.
وأوضحت مصادر في تفاصيل الواقعة أن الأب استدعي لاستلام ابنته التي أنهت عقوبتها بالسجن والجلد إثر قضية أخلاقية.
وأضافت أن الأب رفض استلامها ولم يقبل بكل الوساطات، وقال للقاضي وهو يبكي، إنه لن يقبل عودتها للبيت مجدداً، مهدداً بقتلها لو تم إطلاق سراحها.
وأشارت إلى أن القاضي حاول تهدئة الأب وتذكيره بأن كل إنسان معرّض للوقوع في الخطأ، وأن الله تعالى غفور رحيم ويقبل التوبة من عباده، وحثّ الأب على الصفح عن ابنته وإعادة التفكير لاحتوائها كون إصراره على موقفه ليس حلاً، مبيناً له أنه مسؤول عنها أمام الله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43441 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4094 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا باللهد
اللهم اصلح احوال ابناءنا وبناتنا
ايها الاب المكلوم
لا تعالج الخطأ بخطأ ثاني
الله غفور رحيم
عليك احتوائها يمكن الله يهديها ويصلحها وتشوف برها
إدواردو[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله على من تسبب في هالمشكله البنت عقلها صغير تحلم بزوج وياتيه ذئب يفترس عذريتها
عبدالله الأحمدي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 59 دقيقة
انــا لله وانا اليه راجعون
نسال الله العافية والسلامه
الله يحفظ اعراضنا وقلوبنا من الزيق والفساد
الخزعي. سكاكا الجوف[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 41 دقيقة
يادافع البلا.