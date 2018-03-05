مواطن يدخل في نوبة بكاء بسبب ابنته ويطالب بسجنها مدى الحياة

عادل الحربي (صدى):

هدد مواطن بقتل ابنته في حال خروجها من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها رافضاً استلامها، مطالباً القاضي بالإبقاء عليها في السجن مدى الحياة.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الواقعة أن الأب استدعي لاستلام ابنته التي أنهت عقوبتها بالسجن والجلد إثر قضية أخلاقية.

وأضافت أن الأب رفض استلامها ولم يقبل بكل الوساطات، وقال للقاضي وهو يبكي، إنه لن يقبل عودتها للبيت مجدداً، مهدداً بقتلها لو تم إطلاق سراحها.

وأشارت إلى أن القاضي حاول تهدئة الأب وتذكيره بأن كل إنسان معرّض للوقوع في الخطأ، وأن الله تعالى غفور رحيم ويقبل التوبة من عباده، وحثّ الأب على الصفح عن ابنته وإعادة التفكير لاحتوائها كون إصراره على موقفه ليس حلاً، مبيناً له أنه مسؤول عنها أمام الله.