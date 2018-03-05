شرطة الجوف تنفذ حملة لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل
نفذت شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أمس الاحد حملة موسعة متمثلة بكل من (قوة الضبط الميداني-وقوة المهمات والواجبات الخاصة – إدارة التحريات والبحث الجنائي- وإدارة المرور- وإدارة دوريات الامن ) ومندوبي بعض الجهات الحكومية ( مفتشي فرع مكتب العمل- ومفتشي فرع وزارة التجارة- ومفتشي امانة منطقة الجوف- وفرع هيئه السياحه والتراث بالجوف).
وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي اﻻقامة والعمل، وتم تسليمهم للجهات المختصة حسب نوع المخالفة.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 60 دقيقة
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