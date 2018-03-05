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شرطة الجوف تنفذ حملة لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل

شرطة الجوف تنفذ حملة لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل
سهو الهشال(صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أمس الاحد حملة موسعة متمثلة بكل من (قوة الضبط الميداني-وقوة المهمات والواجبات الخاصة – إدارة التحريات والبحث الجنائي- وإدارة المرور- وإدارة دوريات الامن ) ومندوبي بعض الجهات الحكومية ( مفتشي فرع مكتب العمل- ومفتشي فرع وزارة التجارة- ومفتشي امانة منطقة الجوف- وفرع هيئه السياحه والتراث بالجوف).

وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي اﻻقامة والعمل، وتم تسليمهم للجهات المختصة حسب نوع المخالفة.


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