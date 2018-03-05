رحيل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن حسن بن عياف

نايف السالم(صدى):

توفي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن حسن بن عياف، والد كل من: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير خالد بن محمد بن عياف.

و من المقرر أن يصلى على الفقيد، بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.