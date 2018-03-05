بالصور.. الشرطة التركية تقابل مسيرة نسائية بالسحل والغاز المسيل

أنقرة(صدى):

يواصل النظام التركي، قمعه وعدوانه داخل تركيا وخارجها، فاعتقل العشرات ممن اعترضوا على تنفيذ الجيش التركي عدواناً عسكرياً على عفرين شمال سوريا.

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة سلمية نسائية، والتي تم تنظيمها قبل أيام من يوم المرأة العالمي، تتكون من حوالي 1500 امرأة تظاهرن في منطقة باكيركوي في الجزء الأوروبي من العاصمة اسطنبول.

واعترض النساء على العدوان التركي على عفرين السورية، إلا أن الشرطة قابلتهم بالغاز المسيل للدموع والسحل والاعتقال، فتم اعتقال 15 امرأة من المشاركات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة.