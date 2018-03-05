ضبط 3 أشخاص مطلوبين بقضايا جنائية

سهو الهشال(صدى):

ضبط أمني على طريق القريات الحديثة تم ضبط ثلاثة أشخاص مواطنين بالعقد الثالث من العمر مطلوبين بقضايا جنائية وتم تسليمهم لمركز شرطة حصيدة لإكمال اللازم.

كذلك أثناء عمل دورية تابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تسمى (سمحاء) بالقرب من مركز العيساوية تم الاشتباه بمركبة وايقافها واتضح انها بقياده وافد مصري الجنسية يحمل عدد(٨) براميل يوجد داخلها تمور وعند فتح احدها وجدت بعض الحشرات الصغيرة وجرى تسليم الشخص والمركبة لشرطه محافظة طبرجل لإحالته لجهة الاختصاص.

وفي سياق آخر وأثناء عمل نقطة ضبط أمني بالقرب من مركز ميقوع تم إيقاف مركبة بقيادة مواطن بالعقد الثالث من العمر لوحظ ارتباكه وبتفتيش المركبة عثر على اكثر من ٣٥ حبة من حبوب مادة الكبتاجون المخدر وتم إحالته لمركز شرطة ميقوع لإحالته لجهة الاختصاص.

كما ضبطت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق أثناء القيام بنقطة ضبط أمني بالقرب من محافظة دومة الجندل على سلاح من نوع مسدس ( محالة) بدون ترخيص وعدد(١٢) طلقة حية داخل مركبة مواطن بالعقد الثالث من العمر وتمت إحالته لشرطة محافظة دومة الجندل .