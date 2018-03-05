البيئة: تصريف 123 مليون م3 من مياه 33 سدا في مختلف مناطق المملكة

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عزمها تصريف 123م3 من مياه 33 سداً في المملكة خلال الأسبوعين المقبلين للري الزراعي وتغذية الطبقات الجوفية.

وبين مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه المهندس متعب القحطاني أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان خلو مجاري الأودية من العوائق وسلامة الأرواح والممتلكات، ستبدأ في فتح بوابات السدود في مختلف مناطق المملكة للاستفادة من فائض كميات المياه في السدود المخصصة للشرب عبر فتح بوابات هذه السدود لاستخدام مياهها للري الزراعي، وتغذية الطبقات الجوفية لتغذية آبار المزارعين الواقعة أسفل تلك السدود.

وبين المهندس القحطاني أن من أهم السدود التي ستفتح بواباتها خلال الفترة المقبلة، سد الملك فهد بمحافظة بيشة لتصريف قرابة ٤٠ مليون م٣ من المياه، وسد تبالة في منطقة عسير لتصريف ١٠ ملايين م٣، وسد بيش بمنطقة جازان لتصريف مايقارب ٢٠ م٣، إضافة إلى سد جازان في ذات المنطقة لتصريف ٥ ملايين م٣ من المياه.

كما بين القحطاني أن من السدود التي سيتم فتحها أيضا سد رابغ بمنطقة مكة المكرمة لتصريف ما يقارب ٥ ملايين م٣.

وأكد مدير عام موارد المياه على أهمية السدود في حصاد مياه الأمطار وتعزيز مصادر المياه المتجددة وتنمية موارد المياه الجوفية، وعلى دور السدود في تحقيق الأمن المائي والغذائي للمملكة، وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول والفيضانات، مشيرا إلى أن عدد السدود القائمة يبلغ ٥٥٢ سداً سطحياً وجوفياً بسعة تخزينية تبلغ ٢،٦٥ مليار م3.

وتعمل الوزارة حاليا على التوسع في إنشاء السدود لزيادة الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وفق متطلبات التنمية المستدامة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في الاستثمار الأمثل للموارد المائية.