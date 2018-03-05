” النقد ” تكشف قيمة عمليات استبدال العملة في ” الجنادرية “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن إجمالي مجموع عمليات الاستبدال التي تمت خلال أجهزة الخدمة الذاتية من قبل زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 “.

وأوضحت المؤسسة أن مجموع العمليات تجاوز 5500 حركة بقيمة 1.430 مليون ريال، وتوزعت العملات المستبدلة ما بين 12285 قطعة معدنية من فئة الريال، و 4605 قطعة معدنية من فئة الريالين بإجمالي مبلغ مصروف 9210 ريالات.

كما أضافت أن الأوراق النقدية في العملات المستبدلة توزعت ما بين 96878 ورقة نقدية من فئة الخمسة ريالات بإجمالي مبلغ مصروف 484390 ريال، و92321 ورقة نقدية من فئة العشرة ريالات بإجمالي مبلغ مصروف 923210 ريالات.

يُذكر أن المؤسسة تشارك في ” الجنادرية 32 ” عبر جناح مستقل عرضت فيه تاريخ تطور العملات الورقية والمعدنية المتداولة في الجزيرة العربية على مر العصور حتى النقد المتداول حاليًا في العهد السعودي، كما قدمت ركنًا خاصًا بالأطفال الزائرين.