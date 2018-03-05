” الصحة ” تقدم خدماتها لأكثر من 176 ألف مريض بساجر خلال عام

أحمد الخبراني(صدى):

أوضحت ” صحة الرياض ” أن مستشفى ساجر العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له قدمت خدماتها الصحية لعدد (176.031) مريض خلال العام الماضي ، حيث قدم المستشفى خدماته لـ(79.447) مريض فيما راجع العيادات الخارجية للمراكز الصحية (96.584) مريض .

وأشارت ” صحة الرياض ” إلى أن (54.171) مريضاً أستفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف بالمستشفى منها (47.034) حالة مرضية طارئة و(5.234) حالة جراحية طارئة، و(1.903) حالة إصابة طارئة بسبب الحوادث فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها للمستشفى لـ (25.276) مراجع .

وأوضحت أن مستشفى ساجر العام أجرى (91) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات جراحة اليوم الواحد (118) عملية جراحية.

وفيما يخص الخدمات الطبية المساعدة فقد أجرى المستشفى والمراكز الصحية التابعة له (173.331) فحص مخبري وشعاعي، حيث أجرى المستشفى (156.375) فحصاً منها (151.230) فحص مخبري، و(5.145) فحص شعاعي، بينما أجرت مراكز الرعاية الصحية الأولية (16.956) فحص مخبري.

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .