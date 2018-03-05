الاتحاد والتعاون يلتقيان لتعويض الهزيمة ومصالحة الجماهير

ماجد محمد(صدى):

يواصل العميد استعداده؛ لمواجهة التعاون، اليوم الأثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 لدوري المحترفين.

وناقش المدرب لويس سييرا أهم الجوانب الفنية مع لاعبيه في اجتماع، تقدمه اللاعبين فلاته وأحمد عسيري، حيث سيمثلان الفريق في المواجهة.

وكان الاتحاد دخل في معسكرًا في أحد الفنادق بجدة؛ للتحضير للمواجهة مع التعاون؛ حيث أظهر اللاعبين تركيز كبير؛ للعودة للانتصارات مجددًا بعد الهزيمة التي تلاقها العميد في المباراة الأخيرة في مواجهة الشباب.

وعلى جانب أخر قام التعاون برحلة خاصة لمنتجع بحري؛ للتخفيف عن اللاعبين بعد الهزيمة الساحقة على يد الأهلي بخماسية.

ويلتقي الاتحاد والتعاون، في تمام الساعة 8:30 مساء اليوم على ملعب الملك عبد الله الدولي، في مباراة يسعى من خلالها كلا منهما لتضميد جراحه، ومصالحة الجماهير.