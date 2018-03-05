12 تقريرا ومشروعا ومقترحا على طاولة ” الشورى “

حمود العنزي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة لمجلس الشورى، الموضوعات التي أحالتها إلى جدول أعمال المجلس، حيث شملت 5 تقارير من الجهات الحكومية، إضافة إلى 5 مشروعات لأنظمة جديدة.

كما شملت الموضوعات المطروحة، عدد من المقترحات التي قدمها الأعضاء استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، وكذلك مشروعات اتفاق، ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وجاءت الموضوعات كالتالي:

1-تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

2-تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وبشأن تقرير وزارة العدل للعام المالي1437 /1438هـ.

3-تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ومشروع نظام رعاية الأحداث.

4-تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة.

5-مقترح مشروع نظام إستراتيجيات الأجهزة العامة، المقدم من عدد من الأعضاء.

6-تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة ” لغير السعودي ” الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك الوافدين للعقار واستثماره.

7-تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة مشروع نظام المنافسة.

8-تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها.

9-تقرير اللجنة المالية بشأن اقتراح تعديل الفقرة 7 من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية.

10-تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 /1438هـ، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 /1438هـ.

11-تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437 /1438هـ.

12-تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437 /1438هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437 /1438هـ.