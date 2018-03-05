بالفيديو.. قائد مركبة يوثق لحظة تعرضه لحادث انقلاب بطريق سريع

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول توثيق قائد مركبة لحظة تعرضه لحادث مروري أثناء قيادته سيارته على أحد الطرق السريعة.

وكان قائد المركبة يقود سيارته بسرعة كبيرة رغم هطول الأمطار ما أدى لفقدانه السيطرة على سيارته وانقلابها.

وأبان المقطع السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، قبل أن يفاجأ قائدها بسيارة أمامه، وحاول التخفيف من سرعته باستخدام المكابح لكن السيارة انزلقت ودارت حول نفسها قبل أن تنقلب، فيما سمع صوت السائق وهو يردد فزعاً: “ لا إله إلا الله ”.