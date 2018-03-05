175 مليار دولار ميزانية الدفاع في الصين

بكين(صدى):

أعلنت الصين، اعتزامها تخصيص 175 مليار دولار لموازنتها الدفاعية للعام الجاري 2018، وذلك على أن ينظر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الاثنين، في هذه المخصصات، والزيادة التي ستطرأ عليها أكثر من السنوات الماضية.

حيث تعد هذه المرة الثالثة، التي يتراجع فيها نمو ميزانية الدفاع إلى ما دون 10 % منذ عام 2013، عقب نمو الميزانية الذي وصل إلى 7.6 % في عام 2016، و7 % في 2017، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف في الزيادة المذكورة مقارنة بالسنتين الماضيتين.

ومن جانبه، أوضح ” تشانغ يه سوي ” ، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الأحد، أن ميزانية الدفاع الصينية بشكل عام، تشكل جزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل من الإنفاق على التسلح مقارنة بدول العالم الأخرى.

وأشار ” سوي” ، إلى أن الزيادة المقررة في الميزانية، تأتي لتعويض النقص الملحوظ في الإنفاق العسكري المخصص لتطوير المعدات، وتحسين معيشة العاملين في الجيش، وتعزيز ظروف تدريب القوات.

فيما أكد ” سوي ” ، أن بلاده ستواصل مسار التنمية السلمية، قائلَا: ” من خلال انتهاجنا سياسة ذات طابع دفاعي، فإن تنمية الصين لن تشكل أي تهديد لأي بلد آخر ” .