450 مراجع سنوياً بتخصصي العيون في الظهران

أحمد الخبراني(صدى):

قالت الصحة في الشرقية ” أن مستشفى العيون التخصصي بالظهران يستقبل من خلال عيادة البناء التجميلي 450 مريض سنوياً حيث تقدم لهم مختلف الخدمات التخصصية الخاصة بالعيون الصناعية التجميلية ، ويعد منجزاً من خلال النتائج المذهلة التي حصل عليها الكثير من المرضى خاصة للأطفال ، مشيرة إلى أنه تم تأسيس وافتتاح خدمات هذه العيادة بمستشفى العيون التخصصي بالظهران في العام 2013م وتم تجهيزها بأحدث المعدات والمواد والتقنيات بإشراف كوادر طبية مؤهلة من المتخصصين في البناء التجميلي والعيون الصناعية لتقديم أفضل نتائج ممكنة لتحقيق مستوى عالٍ لرضا المريض .

وبينت الصحة في الشرقية أن العيون الصناعية هي بديل تجميلي للعين المتضررة حيث أنها لا تقوم بتعويض حاسة البصر المفقودة وإنما تساعد في تحسين المظهر الخارجي للعين وتلعب العيون الصناعية دوراً هاماً في تعزيز الثقة بالنفس ورفع المعنويات لدى هذه الفئة من المرضى كما يمكن تصنيع وتركيب العيون الصناعية بمختلف أنواعها لأي فئة عمرية ابتداءً من حديثي الولادة وحتى كبار السن بحسب إحتياج كل مريض .

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .