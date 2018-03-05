سيميوني يحسد برشلونة

نواف السالم(صدى):

اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، إنه سيء الحظ بعدم تواجد نجم برشلونة ليونيل ميسي في صفوفه، بعد الهزيمة بهدف نظيف أمس في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وقال ” سيميوني ” : ” لو نزعنا قميص البارسا من ميسي ومنحناه لفريقنا لكان أتلتيكو حقق الانتصار اليوم بهدف نظيف “.

وأضاف في سياق أخر، إن اللقب بات بعيدًا في ظل عدم إمكانية أن يخسر البرسا 3 مباريات، لافتًا إلى أنه رغم ذلك سيواصل الأتلتي التفكير في كل مباراة والمصارعة على اللقب.

وتابع: ” كان يجب أن نستغل إرهاب لاعبي البرسا، إلا أننا كنا نعاني من الإرهاق أيضًا، ولعبنا بكل الأوراق لنخرج بالتعادل إلا أننا فشلنا “.