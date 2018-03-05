أبرز الموضوعات المطروحة في لقاء ” الحقيل ” مع المطورين العقاريين

نايف السالم(صدى):

صرَّح أيمن حمزة، رئيس اللجنة العقارية بغرفة التجارية الصناعية، بالمدينة المنورة، بأن لقاء وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الإثنين، بأعضاء اللجنة والمطورين العقاريين؛ يهدف إلى بحث برامج الوزارة مع المطورين.

وأشار ” حمزة ” ، أن اللقاء من شأنه تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق تملك المواطن للسكن، لافتاً إلى أن اللقاء سيطرح حزمة من المعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص؛ لبحث الحلول، إلى جانب عرض الوزارة للعديد من خططها وبرامجها المستقبلية أمام المطورين.

يشار إلى أن وزير الإسكان كان قد التقى في أواخر فبراير المنصرم بالمطورين العقاريين في مدينة جدة وعد خلالها وزير الإسكان بحل أزمة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية إلى جانب إعلانه عن إطلاق 13 مؤشرًا نهاية الحالة.