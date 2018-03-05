” الإسكان ” تحذر من عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء في المهلة المحددة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، عن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء في كلًا من الرياض والدمام ومكة المكرمة وجدة، على أن تتراوح ما بين 12 إلى 270 يومًا.

وحذرت الوزارة عبر الموقع الرسمي للأراضي البيضاء المخالفين والمتأخرين عن السداد من توقيع غرامات تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، مشددة على ضرورة السداد في المهلة المحددة.

وأوضحت أن المهلة المتبقية في ” الرياض ” 12 يومًا فقط، حيث تنتهي في 26 من شهر جمادي الآخرة الجاري، بينما المهلة المتبقية في ” جدة ” 34 يومًا تنتهي في 22 رجب المقبل، و ” الدمام ” 62 يومًا تنتهي في 20 شعبان، و ” مكة المكرمة ” 270 يومًا تنتهي في 22 ربيع الأول المقبل.