” المرور ” يعلن رسميا المدن التي سيبدأ فيها تطبيق مخالفة الحزام والجوال
أكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم الشروع – بعون الله تعالى – اعتبارا من ظهر اليوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1439هـ ، في تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة.
وأوضحت أن ذلك سيبدأ في مدن الرياض وجدة والدمام، وستشمل مخالفات عدم ربط حزام الأمان جميع ركاب المقاعد الأمامية في السيارات، حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بسائقي وركاب السيارات والدراجات بأنواعها كافة التقيد بمتطلبات السلامة على الطرق، والالتزام باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال، مشددة على أنها لن تتهاون في تنفيذ النظام بحق كل من يخالفه حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16011 ] نشر منذ 2 ساعتين
من مده والمرور يعطي مخالفه للي ما يستعمل حزام الامان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27184 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام🤗
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 دقائق
جباية جديدة
ليس خوف على الموطن
انما لجباية الاموال بطريقة غير مباشرة
ما ادرى نلقاها من هنا ولا من الكهرب ولا من المياه
ولا من الجوال اللى والله دبلوها وحطوا زيادات مدرى من وين طلعت مع ان الاستخدام واحد قبل وبعد
ولا من ( حساب المواطن ) ( ضحكة على مواطن ) بدعم لا يغطى ربع التكليف
ولا من الجامعات انتساب مصو دمنا ولا من طلبات المدارس اقسم بالله مدرى من وين القيها