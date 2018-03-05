معلومات جديدة حول دار ضيافة جدة الهارب منها فتاتين

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن دار الضيافة الذي هرب منه فتاتين وتبحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عنهما، يضم نحو 14 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاماً، رفضت أسرهن تسلمهن.

وأضافت المصادر، أن هذا العدد قد ينخفض في حال نجاح جهود الدار في إقناع أسرهن بتسلمهن في الأيام القادمة، متوقعة أن تشهد المرحلة القادمة تنقلات وتغييرات تصب في صالح العمل.

وتوقعت المصادر، أن التغييرات ستأتي بعد ما شدد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي، على أهمية التعامل الإنساني مع جميع المستفيدين والمستفيدات من خدمات الوزارة.

يذكر أن ” آل طاوي ” ، كان قد أمر بفتح تحقيق عاجل حول هروب الفتاتين، وإعداد تقرير عاجل عن الأوضاع.