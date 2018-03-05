دراسة واقع القوى العاملة تمهيدا لتوطين القطاع الصحي بالكامل

عادل الحربي (صدى):

تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع الجامعات على تنظيم وتوجيه المخرجات التعليمية نحو التخصصات الصحية، سعيًا للاقتراب من توطين القطاع الصحي بالكامل، وخفض معدل البطالة بين المواطنين.

وأوضح أيمن عبده الأمين العام للهيئة، أنه الاجتماع في وقت سابق مع عمداء الكليات الصحية في المملكة لوضع الخطط والبرامج المناسبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى رفع جودة وكفاءة البرامج التعليمية في التخصصات الصحية وتحفيز الشباب للإقبال عليها مثل الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض.

وأشار إلى أن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية، ويعد أحد أعمدة التنمية الرئيسة ليس في السعودية فقط وإنما على مستوى العالم وأي تطور وتقدم في هذا القطاع سينعكس مباشرة على أفراد المجتمع ورفاهيته.