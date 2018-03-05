وضع صورة ” جالاكسي إس 9 ” على واجهة برج خليفة

سول(صدى):

روجت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج لهاتفها الجديد “جالاكسي إس 9 ” عبر استعراض إعلاني على الجدار الخارجي ل‍برج خليفة في دبي بدولة الإمارات، أطول برج في العالم.

كما تم تشغيل إعلان سامسونج لأحدث أجهزة هواتفها الذكية المطروحة بالسوق على واجهة برج خليفة 5 مرات خلال يومي 2 و3 مارس.

وقالت سامسونج إنها استهدفت من استعراض الإعلان على واجهة البرج الشهير تعريف المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط بمنتجها الجديد.

ووضعت سامسونج للإلكترونيات مكانا لتجربة «جالاكسي إس 9» في ميدان أمام برج خليفة في 2 مارس من أجل اطلاع الزوار على الوظائف التشغيلية للكاميرا المتطورة بهاتفها.