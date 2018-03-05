إجراء عملية استئصال ورم بالجمجمة باستخدام تقنية المناظير في عسير

احمد الخبراني(صدى):

أجرى قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي عملية إستئصال ورم بالغدة النخامية بقاع الجمجمة مؤثر على عصب الإبصار وقاع الجمجمة وذلك بتقنية المناظير لمريض يبلغ من العمر ٦٠ عاماً حيث كان يعاني من صداع مزمن لفترة طويلة، وأزداد عليه في آخر ستة شهور ، حيث تدهورت حالته الصحية قبل دخوله المستشفى بعدة أيام وأصبح يعاني من ضعف وزغللة البصر في العين اليمنى وشلل في العصب السابع من الجهة اليسرى ، وبإجراء الفحص السريري والرنين المغناطيسي تبين أنه يعاني من ورم بالغدة النخامية بقاع الجمجمة مؤثر على عصب الأبصار وقاع الجمجمة حيث تم استئصال الورم باستخدام تقنية المناظير عن طريق الدخول المباشر للجيب الأنفي الاسفيني ، وبعد العملية تحسن الصداع تماماً، وبدأت أعراض البصر وشلل عصب الوجه تدريجياً في التحسن وتم متابعة المريض بانتظام خلال الفترة الماضية وهو بحالة طبيعية وعاد له الإبصار وعصب الوجه وإختفى الصداع ولله الحمد ، كما تم إجراء إعادة للرنين المغناطيسي توضح من خلالها سلامة منطقة العملية وعدم وجود أي تورم .

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .