مستشفى الملك خالد بتبوك يبدأ أرشفة السجلات إلكترونياً

احمد الخبراني(صدى):

بدأ مستشفى الملك خالد بتبوك العمل بنظام أرشفة قسم السجلات الطبية الإلكتروني وهو نظام لإدارة الملف الطبي من حيث تخزينه ومتابعته و يتيح النظام الاحتفاظ بإصدارات متعددة للوثيقة وسهولة الرجوع اليها لاستخداماتها المتعددة .

وأوضحت صحة تبوك أنه تم الإنتهاء من أرشفة 180 الف سجل طبي وإدخالها بالنظام و تفعيل السجل الطبي الالكتروني في العيادات الخارجية وقسم الطوارئ وذلك لاطلاع على السجلات الطبية المؤرشفة ، كما تم ربط نظام أرشفة السجل الطبي بنظام الوزارة المعمول به بالمستشفى حيث يحتوي السجل الإلكتروني على جميع المعلومات الشخصية للمريض ومعلومات التشخيص والتاريخ المرضي والمؤشرات الحيوية والإجراءات العلاجية المتخذة ، ونتائج التحاليل الطبية وصور الاشعة والادوية الطبية المصروفة للمريض .

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .