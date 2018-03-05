بالفيديو..لحظة استهداف قوات التحالف لتجمعات الحوثي
أظهر فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف لتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، ومن ثم تختار اللحظة المناسبة وتقوم بقصفها.
وأعلنت مصادر عسكرية، أمس الأحد، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في جبهة الساقية والهيجة جنوب مديرية المصلوب بمحافظة الجوف باليمن.
كان قائد الأمن المركزي في صنعاء الحوثي يحيى عبدالله الرزامي، لقي حتفه في جبهة نهم؛ نتيجة مواجهات مع الجيش اليمني.
فيديو | #التحالف يستهدف تجمعات وعربات لـ #ميليشيا_الحوثي في الأراضي اليمنية. #الإخبارية pic.twitter.com/lahSlm2smA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٤ مارس، ٢٠١٨
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 2 ساعتين
دمروا كل حوثي رافضي مجوسي عليهم لعنة الله