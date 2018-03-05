بالفيديو..لحظة استهداف قوات التحالف لتجمعات الحوثي

فهمى محمد(صدى):

أظهر فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف لتجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، ومن ثم تختار اللحظة المناسبة وتقوم بقصفها.

وأعلنت مصادر عسكرية، أمس الأحد، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في جبهة الساقية والهيجة جنوب مديرية المصلوب بمحافظة الجوف باليمن.

كان قائد الأمن المركزي في صنعاء الحوثي يحيى عبدالله الرزامي، لقي حتفه في جبهة نهم؛ نتيجة مواجهات مع الجيش اليمني.