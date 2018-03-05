طفل صيني يغني باللهجة الكويتية

الإثنين 5
مارس
عفيا عليك خووووش صبي.
الله يخليه لا وطلع الانتاج رويلي والهيكل صيني الله يحفظه
عيون نبيل شعيل بس هذا على افتح😄
الله يهديه ويصلحه ويحفظه
تجميع سعودي صيني ههههههههههه
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 3 ساعات
عفيا عليك خووووش صبي.
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4717 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخليه لا وطلع الانتاج رويلي والهيكل صيني الله يحفظه
Tareq[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيون نبيل شعيل بس هذا على افتح😄
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4094 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديه ويصلحه ويحفظه
تجميع سعودي صيني ههههههههههه