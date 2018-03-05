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  3. طفل صيني يغني باللهجة الكويتية

طفل صيني يغني باللهجة الكويتية




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 3 ساعات

عفيا عليك خووووش صبي.

[ عدد التعليقات: 4717 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يخليه لا وطلع الانتاج رويلي والهيكل صيني الله يحفظه

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

عيون نبيل شعيل بس هذا على افتح😄

[ عدد التعليقات: 4094 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يهديه ويصلحه ويحفظه
تجميع سعودي صيني ههههههههههه

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