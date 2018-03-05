اقبال كبير على تذاكر حفلة تامر حسني في جدة

الإثنين 5
مارس
(( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ))
لو أن مؤمناً نظر إلى سابق عمره، عمره خمسين سنة معظمها أمضاها في طاعة الله وفي طلب العلم وفي خدمة الخلق وفي إنفاق المال وفي خدمة المؤمنين، وفي تقديم الخير للمسلمين، عندئذ يموت إذا مات قرير العين، يا رب والله ما قصرت، وهذا شعور المؤمن حينما يجد أن عمره أفناه في طاعة الله شعور لا يوصف، لكن حينما يمضي الإنسان عمره في غير ما خلق له ويشعر بدنو أجله يندم أشد الندم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا واقتصادنا
اللهم من اراد نشر الفساد والمجون والاختلاط في مجتمعنا فشل اطرافه واشغله بنفسه
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ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 2 ساعتين
(( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ))
لو أن مؤمناً نظر إلى سابق عمره، عمره خمسين سنة معظمها أمضاها في طاعة الله وفي طلب العلم وفي خدمة الخلق وفي إنفاق المال وفي خدمة المؤمنين، وفي تقديم الخير للمسلمين، عندئذ يموت إذا مات قرير العين، يا رب والله ما قصرت، وهذا شعور المؤمن حينما يجد أن عمره أفناه في طاعة الله شعور لا يوصف، لكن حينما يمضي الإنسان عمره في غير ما خلق له ويشعر بدنو أجله يندم أشد الندم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4094 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا واقتصادنا
اللهم من اراد نشر الفساد والمجون والاختلاط في مجتمعنا فشل اطرافه واشغله بنفسه