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أغرب تهنئة من جوينيث بالترو لزوجها في عيد ميلاده

أغرب تهنئة من جوينيث بالترو لزوجها في عيد ميلاده
نورة الشهري (صدى):

هنأت الفنانة العالمية جوينيث بالترو، زوجها السابق كريس مارتن بمناسبة عيد ميلاده، وتشكره لإنجابها منه طفلين صغيرين.

وقالت بالترو : “عيد ميلاد سعيد.. وشكرا لك لأني أنجبت منك هذين العصفورين”.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3953 ] نشر منذ 2 ساعتين

تهنئه بعيد ميلاده **!!!! ولا تذكرينه أنه عند طفلين ؟!!!!
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أمااا عليكن سوالف يااا نون النسوه لها العجب ** هههههههههههههه
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أن كنت ناسي أفكرك ** ههههه

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