نشر : منذ 3 ساعات 1٬662 1 فن وثقافة أغرب تهنئة من جوينيث بالترو لزوجها في عيد ميلاده نورة الشهري (صدى): هنأت الفنانة العالمية جوينيث بالترو، زوجها السابق كريس مارتن بمناسبة عيد ميلاده، وتشكره لإنجابها منه طفلين صغيرين. وقالت بالترو : “عيد ميلاد سعيد.. وشكرا لك لأني أنجبت منك هذين العصفورين”. الوسوم:’ العصفورين, بالترو, جوينيث
رااايق[ عدد التعليقات: 3953 ] نشر منذ 2 ساعتين
تهنئه بعيد ميلاده **!!!! ولا تذكرينه أنه عند طفلين ؟!!!!
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أمااا عليكن سوالف يااا نون النسوه لها العجب ** هههههههههههههه
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أن كنت ناسي أفكرك ** ههههه