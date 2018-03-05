ذا شيب أوف ووتر ” أفضل فيلم في ” الأوسكار “

نورة الشهري (صدى):

فاز الفيلم الخيالي الرومانسي The Shape Of Water للمخرج المكسيكي ” جييرمو ديل تورو ” بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وكان مرشحًا للجائزة كل من الافلام الأتية: فانتوم ثريد؛ داركيست آور؛ ثري بيل بوردز أوتسايد إيبينج ميزوري؛ كول مي باي يور نيم؛ جيت آوت؛ دانكيرك؛ ذَا بوست؛ ليدي بيرد؛ ذَا شيب أوف واتر.

والفيلم دراما سريالية تتناول قصة وقوع عاملة نظافة بكماء في حب مخلوق برمائي وحصل على سبعة ترشيحات تشمل جائزة أفضل مخرج وترشيحات للممثلين سالي هوكينز وأوكتافيا سبنسر وريتشارد جينكنز بالإضافة للترشح لجائزتي أفضل سيناريو وأفضل موسيقى تصويرية.