لأول مرة..ولي العهد يلتقي بطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط اليوم

عادل الحربي (صدى):

يلتقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عصر اليوم الأثنين، بطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني، في مقر الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية.

ويأتي ذلك اللقاء ضمن حرص الأمير سلمان على لقاء جميع الرموز المصرية، وهي أول زيارة تاريخية لأحد أفراد العائلة المالكة، داخل مقر الكاتدرائية.

كان فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقام حفل عشاء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.