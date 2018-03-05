أبرز الاتفاقيات بين السعودية ومصر لتوثيق الشراكة الاستثمارية

عادل الحربي(صدى):

وقع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات.

ووقع الجانبان على اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور خالد فهمي؛ وزير البيئة، وعن الجانب السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة.

وتم التوقيع على اتفاق معدل لإنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ووقع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في السعودية.

وأيضا وقع الجانبان المصري والسعودي مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، بشأن تفعيل الصندوق السعودي – المصري للاستثمار.