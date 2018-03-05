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بالصور.. موقف غريب وغير متوقع من وزير خارجية البرازيل مع طالبة فلسطينية

بالصور.. موقف غريب وغير متوقع من وزير خارجية البرازيل مع طالبة فلسطينية
القدس المحتلة(صدى):

أثارت صور تم التقاطها لوزير الخارجية البرازيلى، الويزيو نونيس، خلال زيارة المسجد الأقصى، ردود فعل مرحّبة، بعدما أوقف جولته ليساعد طفلة فى ربط حذائها.

جاء ذلك أثناء زيارة المسئول البرازيلى إلى المسجد الأقصى، حيث تم تقديم معلومات له عن الاعتداءات اليومية التى يتعرض لها الحرم القدسىالشريف من انتهاكات متواصلة، وقدسية هذا المكان للمسلمين تاريخيًا وإسلاميًا.

ويظهر وزير الخارجية في الصور المتداولة منحنيًا وهو يصلح رباط حذاء منفلتًا لإحدى الفتيات التي كانت باستقباله.

 

 


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