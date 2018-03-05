محامي المنتج الأمريكي المتهم باغتصاب 70 سيدة يفجر مفاجأة قوية
دفاع غريب من محامي المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين، المتهم بالاغتصاب في أكثر من 70 قضية على مدى سنوات.
وقال المحامي بنيامين برافمان، أثناء دفاعه عن موكله المنتج هارفي وينشتاين: إذا استخدمت المرأة جسدها من أجل أن تعزز مكانتها في العمل لا يمكننا أن نسمي هذا اغتصابا عندئذ لأن هذا ما يجري في هوليوود عادة”.
وكان قام فنانو الشارع جوشكا وبلاستيك جوش، بتدشين تمثال ذهبي ضخم للمنتج الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين، وذلك لتأريخ فضائحه الجنسية.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 3 ساعات
الذي لا ينتطح فيه عنزان ان الرجل كان مذنبا حتى النخاع ولكن لماذا فجأة حل عليهم الشرف والكرامة والنخوة لماذا الان تحديدا —- طبعا لما بارت سوقهم بعد ان استهلكو وخفت بريقهم وعلتهم الشيخوخة —–والسؤال لماذا لم يعترضو او يشتكو في حينه — هذا دليل على ان ماجرى كان برضاهم ووسيلة لتحقيق مأربهم وغاياتهم في الشهرة والمجد ولتحقيق مكاسب مادية من جديد —لو حكم لكم القضاء يكون قضاء مهوي مثلكم