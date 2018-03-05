محامي المنتج الأمريكي المتهم باغتصاب 70 سيدة يفجر مفاجأة قوية

واشنطن(صدى):

دفاع غريب من محامي المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين، المتهم بالاغتصاب في أكثر من 70 قضية على مدى سنوات.

وقال المحامي بنيامين برافمان، أثناء دفاعه عن موكله المنتج هارفي وينشتاين: إذا استخدمت المرأة جسدها من أجل أن تعزز مكانتها في العمل لا يمكننا أن نسمي هذا اغتصابا عندئذ لأن هذا ما يجري في هوليوود عادة”.

وكان قام فنانو الشارع جوشكا وبلاستيك جوش، بتدشين تمثال ذهبي ضخم للمنتج الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين، وذلك لتأريخ فضائحه الجنسية.