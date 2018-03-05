الطرق التي يتم بها معرفة جنس الجنين دون أشعة

متابعات(صدى):

بمجرد علمهم بخبر الحمل، يرغب جميع الآباء والأمهات في معرفة جنس الجنين ، وأول ما يشغلهم هل سيكون المولود القادم صبيا أم فتاة.

وتتعدد الطرق التي يتم بها معرفة جنس الجنين، وأشهر على الإطلاق التشخيص عن طريق الأشعة بالموجات الصوتية، ولكن هذه الطريقة لم يمكن استخداما إلا بعد مرور ما يقرب من الخمسة أشهر.

وذكر موقع “نتمامس” الألماني، المتخصص في شؤون الولادة والحمل، أن دراسة حديثة أجريت في كندا أظهرت أن النساء اللواتي يرتفع عندهن ضغط الدم أثناء الحمل، يحصلن في أغلب الأحيان على مولود ذكر.

وقام الباحثون المتخصصون في ضغط الدم، بمستشفى ماونت سيناي في تورونتو — قبل الحصول على هذه النتائج — بدراسة بيانات 1400 امرأة في الصين منذ عام 2009.

وتم تقييم ضغط الدم العلوي قبل 26 أسبوعا من فترة الحمل، وتوصل الباحثون إلى أن من كان لديهن متوسط ضغط دم أعلى، أنجبن ذكورا.

وأنجبت السيدات اللاتي كان لديهن متوسط ضغط دم منخفض إناثا.